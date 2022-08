GFVip | quattro ex gieffini uniti per un’iniziativa speciale | i dettagli FOTO

(Di venerdì 19 agosto 2022), a settembre ci sarà una reunion traex: ecco quali concorrenti del reality prenderanno parte ad un evento, il prossimo 16 settembre a Lecco presso il Palataurus si terrà un eventoche vede la partecipazione di noti personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. L’evento “Champions Dream League” vedrà soprattutto la presenza di alcuni concorrenti del noto reality show di Canale 5. Direttamente dal Grande Fratello Vip scendono in campoamatissimi exche hanno lasciato il segno nel cuore di milioni di italiani. Saranno presenti a Lecco il giorno 16 settembre, Gianmaria Antinolfi, Alessandro Basciano, Gianluca Costantino e Matteo Diamante. I fan vedono l’ora di questa ...

Il pensiero di stare lontano dal suo amico azampe per così tanti mesi la preoccupa e pare che sia anche questa la ragione dei suoi tentennamenti. Una preoccupazione condivisa anche da Rita ...... il maggiore, e Alba, la più piccola, avuti da madri diverse, non si è presentata per ben... Tags: cachet corrieredellasera evelinasgarbigrandefratellovip reality sgarbi vittoriosgarbi GF Vip 7, Alfonso Signorini svela un nuovo indizio: "Penna e taccuino" GFVip, a settembre ci sarà una reunion tra quattro ex gieffini: ecco quali concorrenti del reality prenderanno parte ad un evento speciale ...Umberto Smaila sarà uno dei concorrenti del GF Vip 7 e ha svelato quali sarebbero le sue preoccupazioni a tal proposito. Insieme a Giovanni Ciacci e ad Antonino Spinalbese, Umberto Smaila sarà uno dei ...