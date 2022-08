GF Vip | Sonia Bruganelli risponde ad Adriana Volpe con un’insinuazione pesantissima

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’ultimo catfight a distanza tra, opinioniste del GF Vip 6 (laè stata confermata anche per la settima edizione che prenderà il via a settembre su Canale 5), è cominciato con un’intervista al settimanale “Nuovo”. Alla domanda riguardante la riconferma dial GF Vip 7, laha dato apertamente della raccomandata alla ex collega, che com’è noto è la moglie di Paolo Bonolis: “? La gente sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori. Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre”. La replica dell’altra è arrivata tramite una Instagram story: “Mi risulta che Guardì sia ...