Gf Vip 5, la reazione di Rosalinda Cannavò alle ultime dichiarazioni di Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha risposto a tono alle ultime dichiarazioni di Dayane Mello. Proprio stamattina vi avevamo riportato uno spezzone dell'intervista tratta dal settimanale Mio, nella quale Dayane parlava di Rosalinda. Precisamente l'ex gieffina aveva detto: Il nostro rapporto è amichevole, ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un'esperienza lavorativa. Non è una mia amica, l'amicizia è altro. Ed ecco pronta la piccata risposta della siciliana che ha dato al portale ThePipolTv: Onestamente detesto fare il classico 'botta e risposta a distanza'. Non fa parte del mio stile! Avessi un problema con lei, le telefonerei dicendole tutto ciò che mi passa per la ...

