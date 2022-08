Germania, maxi tassa sul gas: ecco quanto peserà (Di venerdì 19 agosto 2022) Il gas in Germania costerà più caro. “Un passo difficile ma necessario”. Con queste parole il ministro tedesco dell’Economia, Robert Habeck ha commentato l’introduzione di una tassa sul gas che andrà a gravare sulle tasche dei consumatori tedeschi e anche delle imprese. Gas, in Germania costerà di più Il supplemento di costo applicato a tutti i consumatori sarà pari a 2,419 centesimi per kilowattora e imposto a partire dal primo ottobre. Resterà in vigore fino all’aprile 2024, con l’obiettivo di aiutare Uniper – il principale importatore di gas russo del Paese – e altri importatori a far fronte all’impennata dei prezzi. Dopo l’invasione dell’Ucraina Mosca, infatti, ha ridotto i flussi di gas verso la Germania, imputando la cosa a problemi tecnici e alla burocrazia legata alle sanzioni occidentali, portando le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 agosto 2022) Il gas incosterà più caro. “Un passo difficile ma necessario”. Con queste parole il ministro tedesco dell’Economia, Robert Habeck ha commentato l’introduzione di unasul gas che andrà a gravare sulle tasche dei consumatori tedeschi e anche delle imprese. Gas, incosterà di più Il supplemento di costo applicato a tutti i consumatori sarà pari a 2,419 centesimi per kilowattora e imposto a partire dal primo ottobre. Resterà in vigore fino all’aprile 2024, con l’obiettivo di aiutare Uniper – il principale importatore di gas russo del Paese – e altri importatori a far fronte all’impennata dei prezzi. Dopo l’invasione dell’Ucraina Mosca, infatti, ha ridotto i flussi di gas verso la, imputando la cosa a problemi tecnici e alla burocrazia legata alle sanzioni occidentali, portando le ...

