Georgina Rodriguez sexy e glamour d’estate… ma già pensa ai look d’autunno

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’estate è nel vivo ese la gode fino all’ultima goccia. Tra vacanze a bordo dello yacht di famiglia con i cinque figli che condivide con Cristiano Ronaldo e viaggi in jet privato con il suo amato, la modella si mostra sempre piena di energia. In barca sfoggia curve e bikini mozzafiato, agli eventi mondani è una divacon abiti da sogno e gioielli costosissimi. Mentre indossa una mise estiva più bella dell’altra però ha già i pensieri rivolti verso l’autunno che, c’è da scommetterlo, sarà all’insegna dello stile.musa per Gennye femminile in Gennyè stata scelta da Genny come testimonial per la collezione autunno-inverno 2022-2023. Immortalata tra le linee essenziali e il rigore formale di una moderna residenza ...

Cosmopolitan_IT : Capelli lisci come la seta: tutti le migliori acconciature di Georgina Rodriguez - maliduck : @giuliaspriv preferisco avere quello di georgina rodriguez che te lo puoi costruire tranquillamente con tanta costanza negli allenamenti - softJumped : @fedstweets Quelli sì, sei un'aspirante Georgina Rodriguez su quello c'è un problema abbastanza grande, non credo d… -

Stile e Trend Fanpage

Commenta per primoha detto sì!. No, non stiamo parlando die dell'ex attaccante della Juve Cristiano Ronaldo, bensì diIrwin, bellissima futura moglie di Aaron Ramsdale portiere dell'Arsenal che le ha chiesto di sposarla ricevendo ...Oggi è famosa a livello internazionale ma prima ancora sapete che cosa faceva, cosa faceva prima del successo: ecco il lavoro che svolgeva Modella e Influencer,... Georgina Rodriguez non bada a spese: il look total blu vale quasi 100mila euro Georgina Rodriguez non bada a spese quando si tratta di vestirsi. La compagna di vita e madre dei figli di Cristiano Ronaldo ha condiviso su Instagram uno scatto da Manchester dove sfoggia un outfit m ...In giro per Manchester, Georgina Rodriguez ha ammaliato tutti con un look griffato di lusso: abito, scarpe e borsa valgono quasi 100 mila euro ...