Gelmini: “La Russia vuole influenzare il voto in Italia” (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – “Certamente le parole di Medvedev sono molto gravi, perché denotano un interesse nei confronti delle elezioni e una presa di posizione molto grave. Detto questo credo che questa campagna elettorale debba servire anche per una chiarezza nei confronti della Federazione Russa e dell’attacco scellerato che è stato fatto all’Ucraina”. E’ quanto ha dichiarato Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie nonchè esponente di “Azione”, in un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica Rtl 102.5. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – “Certamente le parole di Medvedev sono molto gravi, perché denotano un interesse nei confronti delle elezioni e una presa di posizione molto grave. Detto questo credo che questa campagna elettorale debba servire anche per una chiarezza nei confronti della Federazione Russa e dell’attacco scellerato che è stato fatto all’Ucraina”. E’ quanto ha dichiarato Mariastella, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie nonchè esponente di “Azione”, in un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica Rtl 102.5. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Gelmini: 'La Russia vuole influenzare il voto in Italia' - infoitinterno : Gelmini: 'La Russia vuole influenzare il voto in Italia - msgelmini : RT @rtl1025: ??? @msgelmini a RTL 102.5: “Nella rottura con FI c’è stata una mia richiesta di chiarezza sulla #Russia. Assurdo il viaggio di… - rtl1025 : ??? @msgelmini a RTL 102.5: “Nella rottura con FI c’è stata una mia richiesta di chiarezza sulla #Russia. Assurdo il… - Parlamenteide : Ore 16:53 - Gelmini, 'Russia tenta di influenzare voto' / via @SkyTg24 -