Gazzetta – Calciomercato Milan: obiettivo risparmio, tra cessioni e prestiti (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-17 17:55:38 Fioccano commenti e discussioni a causa dell'ultima news della Gazzetta dello Sport: Maldini e Massara sono stati tra i più attivi sul fronte uscite, utili per alleggerire le casse della società. E per dare maggiore slancio alla campagna acquisti e ai rinnovi contrattuali da definire Mattia Giangaspero @MGiangaspero 17 agosto– Milano Il grande colpo è arrivato, è sbarcato a Milano, si è visto in allenamento e in campo con i nuovi compagni di squadra: subito assist, prime accelerate, poi la tripletta nella partitella contro la Pergolettese e infine l'esordio a San Siro, contro l'Udinese, arrivato al 71?. Charles De Ketelaere ha usato i venti minuti di passerella finale per raccontare chi è e che cosa può fare. Il tormentone dell'estate rossonera si è dunque concluso nel migliore ...

