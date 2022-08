Gazprom chiude Nord Stream, prezzo del gas alle stelle (Di venerdì 19 agosto 2022) L'annuncio di Gazprom di un nuovo stop per manutenzione del gasdotto Nord Stream, dal 31 agosto al 2 settembre, fa impennare il prezzo del gas, che segna anche oggi un nuovo record in chiusura delle contrattazioni al Ttf di Amsterdam. La motivazione fornita dal colosso del gas russo è la necessità di una manutenzione ad un compressore. Ma sullo sfondo si intravede la 'guerra dell'energià scaturita dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca. Tramite il Nord Stream la Russia rifornisce l'Europa di gas naturale, elemento centrale nella produzione di energia elettrica per molti Paesi continentali. La nuova chiusura, dopo quella legata alla manutenzione di una turbina, fatta riparare in Canada ed ora ferma in Germania in attesa che si sblocchi l'empasse burocratica per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) L'annuncio didi un nuovo stop per manutenzione del gasdotto, dal 31 agosto al 2 settembre, fa impennare ildel gas, che segna anche oggi un nuovo record in chiusura delle contrattazioni al Ttf di Amsterdam. La motivazione fornita dal colosso del gas russo è la necessità di una manutenzione ad un compressore. Ma sullo sfondo si intravede la 'guerra dell'energià scaturita dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca. Tramite illa Russia rifornisce l'Europa di gas naturale, elemento centrale nella produzione di energia elettrica per molti Paesi continentali. La nuova chiusura, dopo quella legata alla manutenzione di una turbina, fatta riparare in Canada ed ora ferma in Germania in attesa che si sblocchi l'empasse burocratica per ...

