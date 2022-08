Gazprom chiude i rubinetti | forniture da Nord Stream sospese per tre giorni E il prezzo del gas si alza ancora

(Di venerdì 19 agosto 2022) La compagnia russaha annunciato che dal 31 agosto al 2 settembre tutte ledi gas attraverso l’impiantosarannouna volta la ragione del blocco è quella di una serie di operazioni di manutenzione. Dal 2 settembre, scrive l’agenzia di stampa russa Tass, il transito riprenderà con un volume di 33 milioni di metri cubi al giorno. La notizia ha fatto impennare i prezzi del gas che ha fatto schizzare i prezzi di gas alla Borsa di Amsterdam a 267,78 euro al megawattora. Questo indice si è poi assestato a 244,44 euro al megawattora in chiusura, ma visto l’andamento è probabile che la prossima settimana ildel gas in Europa subirà nuovi rialzi. su Open Leggi anche: Salerno, azienda riceve una bolletta del gas da ...

Attualmente l'impianto già funziona solo al 20% della sua capacità, conche nelle scorse settimane aveva avvertito della necessità di riparare gli altri compressori. Dopo l'annuncio del nuovo ...Intanto, il metanoal massimo storico ad Amsterdam: 241 euro al Megawattora, +6% rispetto a ieri. La storia " Giallo sulla morte del businessman anti - Putin che criticò la guerra Retroscena " ...Ancora rincari in vista per il prezzo del gas. L’unica turbina di Nord Stream sarà fermata il 31 agosto per 3 giorni per delle ...Il prezzo di chiusura dei future Tft, benchmark del prezzo del metano in Europa, si è poi assestato a 244,55 euro, dopo aver battuto un ultimo prezzo di 257,4 euro (+6,8%). Un andamento che lascia ...