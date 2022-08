Gazprom annuncia la nuova chiusura per tre giorni di Nord Stream (Di venerdì 19 agosto 2022) - E' subito schizzato in alto, facendo registrare un nuovo record, il prezzo del gas, dopo l'annuncio della chiusura del gasdotto per tre giorni a fine agosto. Il colosso russo parla di interventi di . Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 agosto 2022) - E' subito schizzato in alto, facendo registrare un nuovo record, il prezzo del gas, dopo l'annuncio delladel gasdotto per trea fine agosto. Il colosso russo parla di interventi di .

FarodiRoma : Gazprom annuncia la sospensione delle forniture per tre giorni dal 31 agosto - Lorenzomonfreg : #Gazprom annuncia proprio poche ore dopo lo stop 'per manutenzione' di Nord Stream 1 dal 31 agosto al 2 settembre.… - CodiceSette : #Gazprom annuncia che i prezzi del gas potranno toccare picchi record in inverno: quali saranno le conseguenze per… - xiana44698880 : RT @fortnardelli: La Bulgaria annuncia la disponibilità a riprendere i negoziati con Gazprom in caso di carenza di gas. Wow! -