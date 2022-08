Gas: Italia, stoccaggio al 78,1%. Prezzo vola al massimo, 241 euro megawattora (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli stoccaggi di gas in Italia hanno raggiunto il 78,19% a 151,26 TWh, pari a 1,62 miliardi di metri cubi circa. Lo afferma la piattaforma internazionale Gie-Agsi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli stoccaggi di gas inhanno raggiunto il 78,19% a 151,26 TWh, pari a 1,62 miliardi di metri cubi circa. Lo afferma la piattaforma internazionale Gie-Agsi L'articolo proviene da Firenze Post.

Tommasocerno : A me sembra che l'Europa dopo secoli sia senza idee, senza gas, senza soldi, senza futuro. Nella storia si chiama d… - berlusconi : Mentre a sinistra chiacchierano e accusano, Forza Italia e il centrodestra si concertano sui temi concreti. L’aumen… - PagellaPolitica : Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la dipendenza italiana dal gas russo è passata dal «40 per cento» al «15… - gscafo : RT @ilruttosovrano: La punta di diamante di Fratelli d'Italia Crosetto in pochi giorni ha: zittito un giornalista che l'ha contraddetto, co… - Luigi_Faragalli : RT @ilruttosovrano: La punta di diamante di Fratelli d'Italia Crosetto in pochi giorni ha: zittito un giornalista che l'ha contraddetto, co… -