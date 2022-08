Gaetano Quagliariello | «Toti mi ha offerto un collegio blindato ma faccio passo indietro»

(Di venerdì 19 agosto 2022) «Il presidentemi haununinominale di quelli definiti in gergo “A1”, che almeno nei pronostici dovrebbero essere blindati. Di questo ringrazio Giovanni, perché penso sia anche un riconoscimento del lavoro svolto. Ildisponibile si trova in un’area geografica diversa da quella della quale mi occupo da molti anni. E si trova in una zona in cui altri esponenti del nostro partito hanno oggettivamente un maggior radicamento e una più significativa presenza. Ho molto riflettuto sulla proposta». Così il senatore e coordinatore nazionale di “Italia al Centro”,spiega le ragioni della sua rinuncia a candidarsi alle prossime politiche.: «Sono stato sempre presente» «Sono stato un parlamentare di ...

FabrizioMauri4 : Gli impresentabili vorrebbero candidarsi. - Mauro73432329 : - bizcommunityit : Centrodestra e liste, 'non posso candidarmi': il big che agita Meloni, Salvini e Berlusconi - News24_it : Centrodestra e liste, 'non posso candidarmi': il big che agita Meloni, Salvini e Berlusconi -… - AgenPolitica : SALERNO. UNINOMINALE CAMERA: C’E’ IL CANDIDATO CENTRISTA, E’ GAETANO QUAGLIARIELLO -

, accademico napoletano, eletto nel 2018 in Abruzzo, di Italia al centro, ha deciso di non ricandidarsi, rifiutando posti in lista in altre regioni. Nel Terzo polo, nato dall'...'Il nostro partito non è legato alle poltrone a tutti i costi e il gesto di uno dei suoi fondatori,, di rinunciare a un seggio sicuro, già attribuito a lui come era naturale in ...Intanto a partita aperta, c’è pure chi si sacrifica e rinuncia. E’ il caso di Gaetano Quagliariello, nome storico di Forza Italia, che fu consigliere dell’ex presidente del Senato, Pera e ora ...L'Aquila. “In un momento nel quale tutti si accapigliano per un posto sicuro, rinunciare a un collegio blindato perché estraneo al territorio per il quale ci si è tanto spesi per metterlo a disposizio ...