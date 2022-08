Futuro Cristiano Ronaldo in Bundesliga? L’annuncio del ds (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere, la situazione in casa United non tende a migliorare, e con la finestra di mercato ancora aperta è lecito aspettarsi colpi di scena sul suo Futuro. Difatti negli ultimi giorni si è parlato di una nuova squadra per CR7: il Borussia Dortmund. L’AD del club tedesco Hans-Joachim Watzke, ha parlato in conferenza stampa riguardo a tale notizia spiegando la situazione – “Lo amo come giocatore: è un fuoriclasse e chiaramente sono affascinato dall’idea di vederlo giocare al Signal Iduna Park, ma non c’è nessun contatto tra le due squadre. Non è una possibilità. Quindi bisognerebbe smetterla di parlarne”. Cristiano Ronaldo Borussia Dortmund La smentita non è quindi tardata ad arrivare, il Borussia ha intrapreso una strada ben ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022) Ildiè ancora tutto da scrivere, la situazione in casa United non tende a migliorare, e con la finestra di mercato ancora aperta è lecito aspettarsi colpi di scena sul suo. Difatti negli ultimi giorni si è parlato di una nuova squadra per CR7: il Borussia Dortmund. L’AD del club tedesco Hans-Joachim Watzke, ha parlato in conferenza stampa riguardo a tale notizia spiegando la situazione – “Lo amo come giocatore: è un fuoriclasse e chiaramente sono affascinato dall’idea di vederlo giocare al Signal Iduna Park, ma non c’è nessun contatto tra le due squadre. Non è una possibilità. Quindi bisognerebbe smetterla di parlarne”.Borussia Dortmund La smentita non è quindi tardata ad arrivare, il Borussia ha intrapreso una strada ben ...

