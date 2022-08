Furti ed imprevisti durante le vacanze? Risolvi così

EMCervellati : RT @aniaufficiale: #Estate2022: i consigli per viaggiare sereni e proteggersi dagli imprevisti: dal rischio #covid19 alla salute degli anim… - aniaufficiale : #Estate2022: i consigli per viaggiare sereni e proteggersi dagli imprevisti: dal rischio #covid19 alla salute degli… -

Proiezioni di borsa

...è stata riservata anche alle zone residenziali più periferiche al fine di prevenire iin ... per vari motivi, hanno avuto deglidurante gli spostamenti e si sono trovati in difficoltà. ......è stata riservata anche alle zone residenziali più periferiche al fine di prevenire iin ... per vari motivi, hanno avuto deglidurante gli spostamenti e si sono trovati in difficoltà; ... Come proteggere la casa da furti e imprevisti in vacanza Un cittadino zelante ha notato i malviventi al lavoro presso un'azienda di materiali elettrici ed ha dato l'allarme alla centrale operativa del 113 mettendo così in fuga gli autori ...(ANSA) - PERUGIA, 17 AGO - Sono stati numerosi i controlli fatti dalla polizia di Stato nel fine settimana che, con il ponte di Ferragosto, ha registrato, in tutta la provincia di Perugia e in partico ...