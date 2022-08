Fugge all'alt dei carabinieri trascinando il maresciallo: era senza patente (Di venerdì 19 agosto 2022) Stava guidando un'auto, nonostante avesse la patente sospesa da diverso tempo. E non era neanche la prima volta. Per questo, i carabinieri del paese, che lo conoscono bene, avevano deciso di fermarlo. ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 agosto 2022) Stava guidando un'auto, nonostante avesse lasospesa da diverso tempo. E non era neanche la prima volta. Per questo, idel paese, che lo conoscono bene, avevano deciso di fermarlo. ...

msgelmini : Mi unisco all’appello di @CarloCalenda che chiede un confronto serio tra leader. Sottrarsi significa non dare agli… - GiannettiMarco : RT @leggoit: Fugge all'alt dei carabinieri trascinando il maresciallo: era senza patente - leggoit : Fugge all'alt dei carabinieri trascinando il maresciallo: era senza patente - FabioPozzi5 : RT @msgelmini: Mi unisco all’appello di @CarloCalenda che chiede un confronto serio tra leader. Sottrarsi significa non dare agli italiani… - HoMadopa : RT @msgelmini: Mi unisco all’appello di @CarloCalenda che chiede un confronto serio tra leader. Sottrarsi significa non dare agli italiani… -