“Freddo in casa e i frigoriferi vuoti”, il caso Medvedev e le ingerenze russe sul voto italiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Non è nuovo a uscite di questo tipo, questa volta – però – senza minacce dirette all’Occidente. Dmitri Medvedev torna a far sentire la propria voce, attraverso il suo canale Telegram, rivolgendo un appello agli elettori dei Paesi europei che nel corso dei prossimi mesi saranno chiamati a esprimere il proprio voto nelle urne elettorali per scegliere le proprie guide politiche. In questo pacchetto di mischia c’è anche l’Italia, visto che le elezioni sono imminenti, ma anche Londra (dopo le dimissioni di Boris Johnson bisognerà vedere se i Conservatori riusciranno a trovare una quadra interna). Parole che hanno fatto subito scattare l’allarme sulle ingerenze russe. Medvedev, l’allarme influenza russa sulle elezioni italiane Parole precise che vogliono colpire bersagli imprecisati, ma ovviamente più che ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Non è nuovo a uscite di questo tipo, questa volta – però – senza minacce dirette all’Occidente. Dmitritorna a far sentire la propria voce, attraverso il suo canale Telegram, rivolgendo un appello agli elettori dei Paesi europei che nel corso dei prossimi mesi saranno chiamati a esprimere il proprionelle urne elettorali per scegliere le proprie guide politiche. In questo pacchetto di mischia c’è anche l’Italia, visto che le elezioni sono imminenti, ma anche Londra (dopo le dimissioni di Boris Johnson bisognerà vedere se i Conservatori riusciranno a trovare una quadra interna). Parole che hanno fatto subito scattare l’allarme sulle, l’allarme influenza russa sulle elezioni italiane Parole precise che vogliono colpire bersagli imprecisati, ma ovviamente più che ...

