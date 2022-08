Forza Italia Montesarchio, ecco il Coordinamento (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiForza Italia prende la rincorsa, a Montesarchio, con vista sugli obiettivi vicini e lontani. Il Coordinatore Aniello Mazzariello ha annunciato i componenti del nuovo gruppo Dirigente cittadino. A fare da vice vi sarà Dolores D’Apice mentre Tullia Savignano andrà a rivestire il ruolo di Responsabile organizzativo. Portavoce, ancora, Catello Di Somma mentre, nel ruolo di consiglieri, figurano Pompeo D’Apice, Mino Ceglia e Emilio Lanzotti. Un anno ricco di appuntamenti quello che attende i berlusconiani di paese che, oltre all’obiettivo delle Politiche – importante test per saggiare il gradimento locale – guardano, ovviamente, con forte attenzione anche al discorso Comunali. Forza Italia Montesarchio, intanto, prosegue nella sua attività di discussione e di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiprende la rincorsa, a, con vista sugli obiettivi vicini e lontani. Il Coordinatore Aniello Mazzariello ha annunciato i componenti del nuovo gruppo Dirigente cittadino. A fare da vice vi sarà Dolores D’Apice mentre Tullia Savignano andrà a rivestire il ruolo di Responsabile organizzativo. Portavoce, ancora, Catello Di Somma mentre, nel ruolo di consiglieri, figurano Pompeo D’Apice, Mino Ceglia e Emilio Lanzotti. Un anno ricco di appuntamenti quello che attende i berlusconiani di paese che, oltre all’obiettivo delle Politiche – importante test per saggiare il gradimento locale – guardano, ovviamente, con forte attenzione anche al discorso Comunali., intanto, prosegue nella sua attività di discussione e di ...

