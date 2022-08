Forza Italia, Berlusconi rivendica l’eredità del governo Draghi. E promette: «Noi europeisti e anti populisti» (Di venerdì 19 agosto 2022) Contro il populismo e per l’europeismo. Così Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, prova a riposizionare il suo partito all’interno di un’alleanza di centrodestra che ha contribuito a far cadere il governo di Mario Draghi e che ha una recente eredità politica anti Ue. Per l’ex premier, un elettore di centrodestra dovrebbe votare Fi piuttosto che Lega e Fratelli d’Italia perché la sua «vocazione europeista e atlantica, che è un garanzia per i paesi amici e alleati». In un’intervista a Il Foglio, Berlusconi parla per rivendicare l’appartenenza passata al governo Draghi (e provare a non lasciarne l’eredità alla sinistra o al Terzo polo), indicando nel Movimento ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Contro il populismo e per l’europeismo. Così Silvio, presidente di, prova a riposizionare il suo partito all’interno di un’alleanza di centrodestra che ha contribuito a far cadere ildi Marioe che ha una recente eredità politicaUe. Per l’ex premier, un elettore di centrodestra dovrebbe votare Fi piuttosto che Lega e Fratelli d’perché la sua «vocazione europeista e atlca, che è un garanzia per i paesi amici e alleati». In un’intervista a Il Foglio,parla perre l’appartenenza passata al(e provare a non lasciarnealla sinistra o al Terzo polo), indicando nel Movimento ...

matteorenzi : Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in quest… - elio_vito : Il vicepresidente russo, Medvedev, invita gli europei 'a punire i governi alle urne'. Lega e Forza Italia si sono p… - ItaliaViva : Visto che io e @berlusconi saremo candidati nella circoscrizione senatoriale di Milano 2 come capolista lui di… - Alba53056840 : RT @elio_vito: Il vicepresidente russo, Medvedev, invita gli europei 'a punire i governi alle urne'. Lega e Forza Italia si sono portati av… - francichic30 : Gelmini e Carfagna non avendo la poltrona sicura nel partito di Forza Italia fuggono e se l'assicurano con Calenda.… -