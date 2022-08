Fortnite Stagione 3: Come completare le Sfide della Settimana 11 (Di venerdì 19 agosto 2022) Siamo giunti alla Settimana 11 della Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite, con nuove Sfide da completare per livellare nel Pass Battaglia e sbloccare ricompense. Come sempre a seguire vi riportiamo la Guida completa per tutte le Sfide. Elimina un’avversario con una Fenditura rottami In mappa troverete la Fenditura rottami, dovete utilizzarla per eliminare un giocatore avversario, vi consigliamo di farlo all’interno di un edificio, in questo modo difficilmente potrà fuggire. Danneggia un giocatore con un DMR da oltre 75 metri di distanza Prendete un DMR e assicuratevi di colpire un avversario dal più lontano possibile. Il nostro consiglio è quello di usare una rampa per colpirlo da una posizione elevata. Elimina avversari con l’Onda ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 19 agosto 2022) Siamo giunti alla113 del Capitolo 3 di, con nuovedaper livellare nel Pass Battaglia e sbloccare ricompense.sempre a seguire vi riportiamo la Guida completa per tutte le. Elimina un’avversario con una Fenditura rottami In mappa troverete la Fenditura rottami, dovete utilizzarla per eliminare un giocatore avversario, vi consigliamo di farlo all’interno di un edificio, in questo modo difficilmente potrà fuggire. Danneggia un giocatore con un DMR da oltre 75 metri di distanza Prendete un DMR e assicuratevi di colpire un avversario dal più lontano possibile. Il nostro consiglio è quello di usare una rampa per colpirlo da una posizione elevata. Elimina avversari con l’Onda ...

