(Di venerdì 19 agosto 2022) MILANO – “ilai 704che opereranno ile esprimo il ringraziamento a tutti i rappresentanti delle Forze dell’ordine che quotidianamente sono al lavoro per garantire sicurezza”. Così sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione, Attilio, commenta la notizia dell’arrivo indi 704. “Un provvedimento – prosegue– che va nella direzione sempre auspicata dalla Lega e da Matteo Salvini”. “E con il centrodestra al Governo – aggiunge il governatore – faremo il possibile per incrementare anche il numero delle pattuglie miste con il supporto dell’Esercito nelle zone sensibili dei nostri Comuni. Per noi, infatti, la sicurezza è un ...

Fontana "Rivolgo il benvenuto ai 704 nuovi carabinieri in Lombardia" Agenzia di stampa Italpress MILANO - "Rivolgo il benvenuto ai 704 nuovi carabinieri che opereranno il Lombardia e esprimo il ringraziamento a tutti i rappresentanti delle Forze ..."Rivolgo il benvenuto ai 704 nuovi carabinieri che opereranno il Lombardia e esprimo il ringraziamento a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine che quotidianamente sono al lavoro per garantire ...