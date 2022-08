Foglianise | ‘Le Vibrazioni’ chiudono la festa di San Rocco VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Si torna a ballare e cantare in piazza a. Per la prima volta dopo la pandemia il pubblico si è scatenato senza restrizioni. ‘Le Vibrazioni‘ hanno fatto letteralmente vibrare Piazza Mercato ieri sera, giovedì 18 agosto, per il concertone di chiusura dellaPatronale di San. Lo storico gruppo musicale ha deliziato il pubblico con tutti i loro più grandi successi e non solo. Francesco Sarcina e la sua band, hanno cantato e suonato i più grandi successi del gruppo milanese. Da “Dedicato a te”, storica canzone della band a “Vieni da me”: con queste canzoni e molte altre hanno fatto battere il cuore del pubblico di. Tantissime le persone che hanno cantato insieme al frontman Sarcina in due ore piene di live. Oltre ai ...