Flat tax, le proposte di Lega e Forza Italia: costi enormi a beneficio di pochi (Di venerdì 19 agosto 2022) di Massimo Baldini e Leonzio Rizzo (fonte: lavoce.info) Le proposte di Flat tax di Forza Italia e Lega darebbero un gettito nettamente inferiore a quello attuale dell’Irpef, anche con un ottimistico recupero totale dell’evasione. A beneficiare del risparmio di imposta sarebbero soprattutto i redditi più alti. Due ipotesi di Flat tax Nel 2003 il governo Berlusconi approvò una legge deLega n. 80, in cui all’articolo 3 si disciplina la nuova imposta sul reddito riducendo a due le aliquote, “rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100 mila euro e al 33 per cento oltre tale importo”. Nella legge si definisce definisce la volontà di istituire una no tax area e di concentrare le deduzioni sui redditi medio-bassi. Tuttavia, quella legge deLega non è mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) di Massimo Baldini e Leonzio Rizzo (fonte: lavoce.info) Leditax didarebbero un gettito nettamente inferiore a quello attuale dell’Irpef, anche con un ottimistico recupero totale dell’evasione. A beneficiare del risparmio di imposta sarebbero soprattutto i redditi più alti. Due ipotesi ditax Nel 2003 il governo Berlusconi approvò una legge den. 80, in cui all’articolo 3 si disciplina la nuova imposta sul reddito riducendo a due le aliquote, “rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100 mila euro e al 33 per cento oltre tale importo”. Nella legge si definisce definisce la volontà di istituire una no tax area e di concentrare le deduzioni sui redditi medio-bassi. Tuttavia, quella legge denon è mai ...

