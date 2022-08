Fiorentina Barak | primi contatti col Verona | le ultime

(Di venerdì 19 agosto 2022) Laè alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto a disposizione di Italiano, avviati icolperLaè alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto a disposizione di Italiano, avviati icolper. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’idea della società viola è quella di provare a prelevare il giocatore in prestito. Si attende la risposta del, situazione che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina alla ricerca del centrocampista: tra #Barak e #Bajrami spunta il nome di #Kokcu del… - AlfredoPedulla : #Barak, la #Fiorentina conta di accelerare dopo la #Conference. Nome di venerdì scorso, ha scavalcato #Bajrami. Il… - CalcioNews24 : #Fiorentina primi contatti per #Barak del #Verona ?? - Lorenzfire : oltre a Barak(ormai già preso) e un difensore io prenderei anche un esterno offensivo con il vizio del gol #Calciomercato #Fiorentina - leonardobeca : RT @riccardo_n10: #Fiorentina | Primi contatti tra @acffiorentina e @HellasVeronaFC per Antonin Barak: è stato proposto il prestito ?? @DiMa… -

...a Verona rimane in bilico. Sul giocatore è sempre vivo l'interesse del Napoli - in caso di cessione di Fabiàn Ruiz - ma nelle ultime settimane è entrato anche nel mirino della. La ...Vincenzo Italiano©LaPresseL'identikit del rinforzo perfetto per laporta a tre giocatori in particolare: Antonin, Nedim Bajrami e Orkun Kokcu. Di quest'ultimo Vincenzo Italiano ne ha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...