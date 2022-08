Finlandia | Sanna Marin sommersa dalle critiche | basta con queste convenzioni novecentesche

(Di venerdì 19 agosto 2022) Inore la premierè stata. L’accusa? Un video che la ritrae a una festa privata mentre balla e canta. Scandaloso, a quanto pare. Senza alcun fondamento, poi, salta fuori l’ipotesi che abbia assunto delle droghe, rimprovero che lanon solo rifiuta, ma di cui approfitta per precisare che si trattava solo di qualche bicchiere con alcol. Acconsente anche alle richieste di un test anti-droga dichiarando “I have nothing to hide“, non ho niente da nascondere. Viceversa, se ci fosse stato un uso illegale di stupefacenti, ovviamente la bufera avrebbe senso. Non è la prima volta che la premier viene accusata di essere poco istituzionale; di recente, infatti, aveva già fatto scalpore lo scatto che la ritraeva in abbigliamento “da ...

GiovaQuez : Ma ancora state a parlà di Sanna Marin perché nella sua vita privata balla e va a concerti rock? Ma che davvero? Er… - Agenzia_Ansa : La premier finlandese Sanna Marin finisce nella bufera dopo la pubblicazione di un video in cui la giovane leader s… - Agenzia_Ansa : Finlandia: spunta un secondo video del premier Sanna Marin in un club #ANSA - lucabattanta : RT @solopllk: #SannaMarin chi? quella che fa apparire Berlusca un uomo morigerato? - livic751 : RT @solopllk: #SannaMarin chi? quella che fa apparire Berlusca un uomo morigerato? -

Ancora guai in vista per il premier socialdemocratico dellaMarin. Dopo il video circolato negli ultimi giorni che la ritraeva scatenarsi durante un party privato tra amici, questa volta l'affare si allarga. Nel nuovo video che circola sui ...Inè emerso un nuovo video che ritrae la premierMarin in atteggiamenti intimi con un uomo "sconosciuto" mentre balla nel privé di un club di Helsinki. L'episodio dovrebbe risalire al 6 ...La premier finlandese nella bufera per un video in cui si scatena a una festa - Intanto spunta un secondo filmato ...Allenata a pronunciare parole non facilmente negoziabili, è più che normale che, per quanto riguarda la sua vita privata, non sia una disposta a chiedere permesso. Nel video, Marin, con gli… Leggi ...