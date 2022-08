Finlandia, Sanna Marin: “Mi sono sottoposta a un test antidroga, i risultati saranno pubblici: non ho mai assunto sostanze stupefacenti” (Di venerdì 19 agosto 2022) La premier finlandese Sanna Marin ha rivelato di essersi sottoposta al test antidroga nella mattinata del 19 agosto, i cui risultati saranno disponibili in sette giorni e saranno resi pubblici. Il motivo: aveva partecipato a una festa con alcuni amici. Nei giorni scorsi sono emersi alcuni video che la ritraevano mentre ballava a un party privato e questo è bastato per suscitare polemiche intorno alla sua immagine, fra cui anche l’ipotesi che possa aver assunto sostanze stupefacenti. Le immagini pubblicate hanno suscitato critiche – in particolare fra le opposizioni – soprattutto perché in sottofondo si può sentire qualcuno che, durante i balli, fa riferimento alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) La premier finlandeseha rivelato di essersialnella mattinata del 19 agosto, i cuidisponibili in sette giorni eresi. Il motivo: aveva partecipato a una festa con alcuni amici. Nei giorni scorsiemersi alcuni video che la ritraevano mentre ballava a un party privato e questo è bastato per suscitare polemiche intorno alla sua immagine, fra cui anche l’ipotesi che possa aver. Le immagini pubblicate hanno suscitato critiche – in particolare fra le opposizioni – soprattutto perché in sottofondo si può sentire qualcuno che, durante i balli, fa riferimento alla ...

