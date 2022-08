Finlandia, Sanna Marin: “Ho fatto il test anti-droga” (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – La premier finlandese Sanna Marin ha rivelato in una conferenza stampa di aver fatto, oggi, il test anti-droga in risposta alla diffusione del video in cui balla scatenata insieme ad amici a una festa. “Non ho fatto nulla di illegale”, ha ribadito Marin, precisando che il risultato del test sarà disponibile la prossima settimana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – La premier finlandeseha rivelato in una conferenza stampa di aver, oggi, ilin risposta alla diffusione del video in cui balla scatenata insieme ad amici a una festa. “Non honulla di illegale”, ha ribadito, precisando che il risultato delsarà disponibile la prossima settimana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

