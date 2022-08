Finlandia | Sanna Marin | “Ho fatto il test anti-droga”

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – La premier finlandeseha rivelato in una conferenza stampa di aver, oggi, ilin risposta alla diffusione del video in cui balla scatenata insieme ad amici a una festa. “Non honulla di illegale”, ha ribadito, precisando che il risultato delsarà disponibile la prossima settimana. L'articolo proviene da Italia Sera.

GiovaQuez : Ma ancora state a parlà di Sanna Marin perché nella sua vita privata balla e va a concerti rock? Ma che davvero? Er… - Agenzia_Ansa : La premier finlandese Sanna Marin finisce nella bufera dopo la pubblicazione di un video in cui la giovane leader s… - Agenzia_Ansa : La premier finlandese Sanna Marin ha rivelato, nel corso di un incontro con i media, di essersi sottoposta al test… - Maurizio101112 : RT @gigi52335676: Io lo scambio Sanna Marin- Giorgia Meloni lo farei subito #Finlandia - PhdDavide : @Pheet21 E lei lo sa bene. -

Ormai il caso sta diventando internazionale, valicando i confini finlandesi. È infatti polemica inper un video trapelato che mostra la premier 36enneMarin ballare e assumere alcolici durante un party. Marin ha reagito alle accuse, difendendo il suo diritto a divertirsi nel tempo ...Inoltre, alcuni media finlandesi fanno notare che quel weekendMarin era nel pieno delle sue ... Il caso comunque sta suscitando forti polemiche in, tra le critiche delle opposizioni e ...(Adnkronos) – La premier finlandese Sanna Marin ha rivelato in una conferenza stampa di aver fatto, oggi, il test anti-droga in risposta alla diffusione del video in cui balla scatenata insieme ad ami ...Sanna Marin si è oggi espressa sulle polemiche che l'hanno travolta e ha dichiarato: "Non ho niente da nascondere, non ho usato droghe" ...