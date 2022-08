Finlandia, la premier Sanna Marin: «Ho fatto il test antidroga, i risultati saranno pubblici fra 7 giorni». E spuntano nuove immagini in un club a Helsinki – Il video (Di venerdì 19 agosto 2022) La premier finlandese Sanna Marin si è sottoposta a un test antidroga a seguito delle polemiche innescatesi dopo la diffusione di un video registrato durante una festa privata, in cui si vede la premier 36enne ballare e divertirsi in compagnia di amiche e amici. immagini che hanno suscitato innumerevoli polemiche non solo in Finlandia, ma anche a livello internazionale. La premier finlandese è stata accusata di aver fatto uso di droghe anche da parte di alcuni parlamentari partner della coalizione che sostengono il suo governo. Nel video, in sottofondo, si sente una voce che parla di «jauhojengi», la «gang della farina», ossia di cocaina, in slang finlandese. Marin ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Lafinlandesesi è sottoposta a una seguito delle polemiche innescatesi dopo la diffusione di unregistrato durante una festa privata, in cui si vede la36enne ballare e divertirsi in compagnia di amiche e amici.che hanno suscitato innumerevoli polemiche non solo in, ma anche a livello internazionale. Lafinlandese è stata accusata di averuso di droghe anche da parte di alcuni parlamentari partner della coalizione che sostengono il suo governo. Nel, in sottofondo, si sente una voce che parla di «jauhojengi», la «gang della farina», ossia di cocaina, in slang finlandese.ha ...

