Finestre aperte contro il Covid | valutare possibili controindicazioni nell’uso degli aeratori NOTA Ministero PDF

francescacheeks : temporale, cielo color porpora, finestre aperte e Rosylin di Bon Iver e St. Vincent in sottofondo - pierced_yukki : @lunagraybaird Hai colto in pieno il senso della cosa: finestre aperte e si sente tutto con il soffiare del vento p… - lunagraybaird : @pierced_yukki Capita anche a me, soprattutto adesso che con le finestre aperte si sente ogni minimo rombo di motor… - ditonellievito : sto godendo ho tutte le finestre aperte e fuori fa freddo - prof_povero : RT @ideascuola: Ma le linee guida @istsupsan ci hanno garantito che le finestre aperte sono l’arma migliore per il contagio. ??Quindi? Vai d… -

Aprite le porte e lequando il sole va via e, preferibilmente, lasciateleper tutta la notte , avendo cura di richiuderle non appena il sole farà capolino. In questo modo, si spera ...Diversamente la sera, quando il termometro scende di qualche grado è il momento migliore per avere lee consentire all'aria di circolare. Utilizzare i ventilatori Meno inquinanti e ...