Finalmente l’alba | nel nuovo film di Saverio Costanzo una star di “Stranger Things”

Finalmente l'alba è il nuovo film di Saverio Costanzo che vanta un cast internazionale, tra cui un volto noto di Stranger Things. Quest'ultimo si aggiunge ai nomi già confermati, ovvero Willem Dafoe e Lily James e si appresta a diventare uno dei progetti più attesi per il prossimo anno. Saverio Costanzo è in procinto di tornare dietro la macchina da presa. Il regista della celebre serie nostrana L'amica geniale, ideata da lui e basata sull'omonima tetralogia letteraria nata dalla penna di Elena Ferrante, dirigerà un nuovo film dal cast internazionale. La pellicola, dal titolo Finalmente l'alba, arriva a distanza di otto anni dal suo ultimo lavoro sul ...

