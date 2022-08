Filippo Tortu ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri agli Europei di atletica di Monaco (Di venerdì 19 agosto 2022) L’atleta italiano Filippo Tortu ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera, in Germania. Ha completato la gara con un tempo di 20.27 secondi. Al primo e al secondo Leggi su ilpost (Di venerdì 19 agosto 2022) L’atleta italianohalad’oro nei 200dileggera in corso adi Baviera, in Germania. Ha completato la gara con un tempo di 20.27 secondi. Al primo e al secondo

ItaliaTeam_it : FINALE PER PIPPO! ? 20.29 per Filippo Tortu nei 200 m a #Munich2022! #ItaliaTeam | @FilippoTortu | @atleticaitalia - Eurosport_IT : TORTU CONQUISTA LA FINALE NEI 200 ?????? Filippo chiude in prima posizione la terza batteria con il tempo di 20'' 29… - ItaliaTeam_it : EVVAIIIIIIIIIIIIII! ?? 20.27 in finale e medaglia di bronzo per Filippo Tortu nei 200 metri! #ItaliaTeam |… - FebyTH : RT @AnnaCaputano: #Tortu: 'Volevo l'oro'. Filippo stai tranquillo, hai fatto una bellissima gara con il tuo bronzo spettacolo #Monaco2022 - annamarone : RT @LiaCapizzi: Un ritornello degli ultimi anni: ma quando correrà i 200 metri? Qualche mese fa: ma è un uomo da 200? Tortu ha lasciato dis… -