FIFA 22: Pre Season FUT 23. Svelati i dettagli ufficiali della promo (Di venerdì 19 agosto 2022) EA Sports, con un breve comunicato, ha svelato i contenuti della promo Pre Season FUT 23 che è ora disponibile nella popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Durante il precampionato puoi ottenere premi in FUT 23, compresi pacchetti e consumabili, completando certe SCR e obiettivi in FUT 22. Tutti i premi precampionato di FUT 23 non sono scambiabili. I premi precampionato di FUT 23 saranno assegnati entro il 13 ottobre 2022 e vanno riscattati accedendo a FUT 23 entro il 14 novembre 2022. I premi precampionato di FUT 23 verranno trasferiti solo sulle piattaforme dello stesso produttore. Per riscattare i premi precampionato di FUT 23 è richiesto l'acquisto di FIFA 23 sulla piattaforma applicabile (venduto separatamente). I premi non vengono trasferiti tra piattaforme di produttori ...

