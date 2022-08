FIFA 22: Obiettivi Romelu Lukaku Moments. Disponibile una nuova carta speciale (Di venerdì 19 agosto 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Moments di Romelu Lukaku per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare la carta dell’attaccante belga che milita nell’Inter completando gli Obiettivi disponibili in FUT. Marcatore letale: Segna un gol con giocatori belgi in 4 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore (o Rivals). 3 è il numero perfetto: Fornisci 3 assist in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o Rivals) ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 19 agosto 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare ladiper la modalità22 Ultimate Team. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare ladell’attaccante belga che milita nell’Inter completando glidisponibili in FUT. Marcatore letale: Segna un gol con giocatori belgi in 4 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore (o Rivals). 3 è il numero perfetto: Fornisci 3 assist in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o Rivals) ...

