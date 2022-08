Festa Bikers di Cologno al Serio | fra le migliaia di moto ce n' è anche una da sogno in palio

metallus_it : Festa Bikers: i dettagli dell’edizione 2022 con Girlschool, Alcatrazz e altri! -

Agenzia ANSA

Oggi, un quarto di secolo esatto più tardi, ladi Cologno al Serio in provincia di Bergamo, è diventato uno dei motoraduni più famosi a livello non solo nazionale ma internazionale. Un ...Oggi, un quarto di secolo esatto più tardi, ladi Cologno al Serio in provincia di Bergamo, è diventato uno dei motoraduni più famosi a livello non solo nazionale ma internazionale. Un ... Torna la Festa Bikers, raduno due ruote nella bergamasca Montese (Modena), 10 agosto 2022 - Compie i primi vent’anni di vita la Polisportiva Appennino 2000 e, oggi, nell’area di Piazza Brasile a Montese, ci sarà festa grande per questo genetliaco della soci ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 agosto 2022 – Un’area da oltre 50.000 metri quadrati, cucina tipica con ristorante al coperto da 2000 posti a sedere, 2500 metri di area bar, 2 palchi, concerti live e d ...