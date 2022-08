Fedez si mostra 'nudo' sui social ma i fan regiscono male: "Fai schifo..", ecco la FOTO (Di venerdì 19 agosto 2022) Fedez è il rapper che ama condividere via Instagram i dettagli della sua vita quotidiana. Attraverso FOTOgrafie e brevi video, il cantante milanese provoca spesso i suoi follower. È successo proprio questo nelle ultime ore, dopo che Fedez ha pubblicato alcuni contenuti riguardanti le sue vacanze con Luis Sal. Federico Leonardo Lucia è il ero nome di Fedez, il rapper e influencer seguito dai più giovani. Negli ultimi anni Fedez ha rilasciato diversi brani che hanno scalato le classifiche, anche grazie ai featuring con Orietta Berti, Achille Lauro, Mara Sattei e Tananai. Fedez partecipa spesso alle polemiche che si scatenano sul web. Non teme i riscontri che conseguono le sue dichiarazioni su argomenti di attualità o a proposito di politica. Pur debuttando nel mondo della musica come ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 19 agosto 2022)è il rapper che ama condividere via Instagram i dettagli della sua vita quotidiana. Attraversografie e brevi video, il cantante milanese provoca spesso i suoi follower. È successo proprio questo nelle ultime ore, dopo cheha pubblicato alcuni contenuti riguardanti le sue vacanze con Luis Sal. Federico Leonardo Lucia è il ero nome di, il rapper e influencer seguito dai più giovani. Negli ultimi anniha rilasciato diversi brani che hanno scalato le classifiche, anche grazie ai featuring con Orietta Berti, Achille Lauro, Mara Sattei e Tananai.partecipa spesso alle polemiche che si scatenano sul web. Non teme i riscontri che conseguono le sue dichiarazioni su argomenti di attualità o a proposito di politica. Pur debuttando nel mondo della musica come ...

bruna76x : @sokn44 @Fedez Ma xche qua o è bianco è nero ? Se x me e senza senso far vedere il seno non lo devo dire ? Lei fa c… - ilpiffero : @GobboApolide @xtomlinsonju201 @tonidellanna74 @ChiaraFerragni @Fedez E' stato furbo: non ha mica detto che la Ferr… - el__cantero : @tonidellanna74 @ChiaraFerragni @Fedez Quindi chi mostra la faccia di cazzo (occhiolino occhiolino) è un gigolò? - bortolotti_dev : @tonidellanna74 @ChiaraFerragni @Fedez Mostra il seno quindi prostituta, mi piace questa scorciatoia mentale. Dicia… - Marinel93031435 : @Fedez Questi sono gli stessi che vanno mettendo like a chi mostra culo e tette su TikTok,Instagram ecc… ???? -