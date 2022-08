Fdi propone il blocco navale europeo anti sbarchi (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – . Lo afferma la presidente Fdi Giorgia Meloni, candidata premier in pectore del centrodestra, in un video su Facebook, spiegando che “Fratelli d’Italia propone il blocco navale perchè, come abbiamo spiegato mille volte, si tratta una missione europea in accordo con gli Stati del Nord Africa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Meloni attacca il M5S sugli sbarchi degli immigrati Si torna a parlare di Ius Soli, Salvini è contrario Meloni sugli sbarchi: “I dati sono l’emblema del fallimento delle politiche sui migranti” Meloni: “Basta sbarchi, l’Italia non è il campo profughi d’Europa” Meloni su Sanremo: “Ora far tornare gli artisti e gli operatori a lavorare a pieno ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – . Lo afferma la presidente Fdi Giorgia Meloni, candidata premier in pectore del centrodestra, in un video su Facebook, spiegando che “Fratelli d’Italiailperchè, come abbiamo spiegato mille volte, si tratta una missione europea in accordo con gli Stati del Nord Africa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Meloni attacca il M5S suglidegli immigrati Si torna a parlare di Ius Soli, Salvini è contrario Meloni sugli: “I dati sono l’emblema del fallimento delle politiche sui migr” Meloni: “Basta, l’Italia non è il campo profughi d’Europa” Meloni su Sanremo: “Ora far tornare gli artisti e gli operatori a lavorare a pieno ...

