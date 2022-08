"Fate subito gli aggiornamenti", iPhone e Mac a rischio hacker (Di venerdì 19 agosto 2022) Apple ha rivelato gravi vulnerabilità di sicurezza per iPhone, iPad e Mac che potrebbero potenzialmente consentire agli aggressori di prendere il controllo completo di questi dispositivi. Mercoledì la società di Cupertino ha pubblicato due rapporti di sicurezza sul problema, anche se non hanno ricevuto grande attenzione al di fuori delle pubblicazioni tecnologiche. Secondo la spiegazione di Apple, la vulnerabilità implica che un hacker potrebbe ottenere un «accesso amministratore completo» al dispositivo. Ciò consentirebbe agli intrusi di impersonare il proprietario del dispositivo e quindi di eseguire qualsiasi software a suo nome, ha dichiarato Rachel Tobac, CEO di SocialProof Security. Gli esperti di sicurezza hanno consigliato agli utenti di aggiornare i dispositivi interessati, l'iPhone6S e modelli successivi, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) Apple ha rivelato gravi vulnerabilità di sicurezza per, iPad e Mac che potrebbero potenzialmente consentire agli aggressori di prendere il controllo completo di questi dispositivi. Mercoledì la società di Cupertino ha pubblicato due rapporti di sicurezza sul problema, anche se non hanno ricevuto grande attenzione al di fuori delle pubblicazioni tecnologiche. Secondo la spiegazione di Apple, la vulnerabilità implica che unpotrebbe ottenere un «accesso amministratore completo» al dispositivo. Ciò consentirebbe agli intrusi di impersonare il proprietario del dispositivo e quindi di eseguire qualsiasi software a suo nome, ha dichiarato Rachel Tobac, CEO di SocialProof Security. Gli esperti di sicurezza hanno consigliato agli utenti di aggiornare i dispositivi interessati, l'6S e modelli successivi, ...

