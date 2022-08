Fanno sesso sulla ruota panoramica davanti ai bambini: “Si sentiva il carrello tremare”. Arrestati (Di venerdì 19 agosto 2022) sesso a 45 metri di altezza su una ruota panoramica. Una coppia è stata arrestata per aver fatto l’amore, davanti ad alcuni bambini, nel parco divertimenti Cedar Point, a Sandusky (Ohio), negli Usa. A segnalare l’atto alcuni ragazzi, due maggiorenni e gli altri minorenni, che hanno riferito alla polizia locale di aver notato i due, travolti dalla passione, su un carrello dietro di loro. Secondo il rapporto degli agenti, i testimoni avrebbero visto l’uomo e la donna nudi, in preda a effusioni erotiche: “Hanno anche affermato che potevano sentire il carrello tremare e vedere sia il maschio che la femmina muoversi avanti e indietro”, come riporta anche Fresnobee.com. Sembra che gli innamorati si siano anche accorti di essere osservati, ma, noncuranti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)a 45 metri di altezza su una. Una coppia è stata arrestata per aver fatto l’amore,ad alcuni, nel parco divertimenti Cedar Point, a Sandusky (Ohio), negli Usa. A segnalare l’atto alcuni ragazzi, due maggiorenni e gli altri minorenni, che hanno riferito alla polizia locale di aver notato i due, travolti dalla passione, su undietro di loro. Secondo il rapporto degli agenti, i testimoni avrebbero visto l’uomo e la donna nudi, in preda a effusioni erotiche: “Hanno anche affermato che potevano sentire ile vedere sia il maschio che la femmina muoversi avanti e indietro”, come riporta anche Fresnobee.com. Sembra che gli innamorati si siano anche accorti di essere osservati, ma, noncuranti, ...

SimoneAlliva : Cresce in Italia il numero dei contagi di #vaiolodellescimmie 689 679 contagi gli uomini che fanno sesso con altr… - AlessandroLod18 : RT @maik89369417: @LuigiPunzo03 @irene_p2001 @Oden_48 @laetranger @Luca_Mussati @WorldHilarious1 @lory6215 Quindi nessuno teorizza che il s… - batteraio : RT @EmanuelaErre: Hanno un milione di problemi a casa e fanno sesso in giro come possono. Pochi minuti di gioia per poi ritornare nei prob… - Opemarc77 : @matteosalvinimi Uomini o donne vanno scelte per le loro capacità non per il loro sesso. Potrebbero essere anche tu… - V8V8888 : RT @SimoneAlliva: Cresce in Italia il numero dei contagi di #vaiolodellescimmie 689 679 contagi gli uomini che fanno sesso con altri uomi… -