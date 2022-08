Famosa attrice trovata senza vita, il medico legale non ha dubbi: “Si è suicidata” (Di venerdì 19 agosto 2022) L’attrice di Empire, Lindsey Pearlman, 43 anni, è scomparsa dopo essere stata vista l’ultima volta nella sua casa di East Hollywood il 13 febbraio, secondo il dipartimento di polizia di Los Angeles. A quel punto, la polizia di Los Angeles ha emesso un rapporto di scomparsa. Cinque giorni dopo, precisamente il 18 Febbraio 2022, il suo corpo è stato trovato all’interno di un veicolo vicino al Runyon Canyon Park a Hollywood. Ora, attraverso una nota ufficiale, il dipartimento del medico legale della contea di Los Angeles ha svelato le cause del decesso.



