Salve, ho assunto per un anno la pillola Novadien sia per anticoncezionale sia per ovaio multifollicolare, il quale mi causava acne, peluria etc. Dopo un anno di assunzione ho ricominciato ad avere acne e dolore durante il ciclo, la peluria non è mai scomparsa; lì la ginecologa mi disse che può succedere che la pillola perda efficacia nella sua azione antiandrogena, perché il corpo si abitua, così ho assunto Drovelis. Ora di nuovo, dopo circa un anno di assunzione mi sembra che siamo di nuovo punto a capo. Cosa dovrei fare? Contattare la ginecologa per farmi cambiare la pillola? Ma soprattutto fa male cambiare pillola anticoncezionale ogni anno?

