Europei di Nuoto | reinserita la gara del Team Event di fondo a Ostia

(Di venerdì 19 agosto 2022)– Dopo la cancellazione per il maltempo di, la prova “” nelle acque libere è statanel programma deglidia Roma. È quanto deciso dal comitato tecnico della LEN dopo l’incontro di questa mattina con ileader delle squadre e su richiesta delle stesse staffette partecipanti. La prova è stata dunquenel calendario e fissata per domenica alle 16 dopo che già al mattino si sarà svolta la 10 km sia maschile che femminile. Torna dunque la possibilità per Gregorio Paltrinieri di gareggiare per 5 medaglie viste le due già conquistate negli 800 e 1500 sl. Restano ora la 5 e la 10km, più il. (Ansa). (foto@DeepBlueMedia) Il Faro online ...