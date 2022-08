Europei di Nuoto, Pellacani è oro. Primo posto nella gara del trampolino da 3 metri (Di venerdì 19 agosto 2022) Agli Europei di Nuoto in corso a Roma Chiara Pellacani ha conquistato il Primo posto nella gara del trampolino da 3 metri. L’atleta azzura ha chiuso la gara con un punteggio di 318.75. Superata la svizzera Michelle Heimberg e l’atleta britannica Yasmin Harper. Elisa Pizzini, l’altra atleta britannica in gara, è arrivata solo decima. Il medagliere di questa competizione è dominato dall’Italia: in tutto le medaglie sono 55. Di queste 19 sono d’oro, 21 d’argento e 15 di bronzo. August 19, 2022 su Open Leggi anche: Europei di Nuoto, Paltrinieri è medaglia d’argento nei 1.500: «Sento di aver deluso il pubblico, ma oggi ero morto» Chi è Giorgio Minisini, «il ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Aglidiin corso a Roma Chiaraha conquistato ildelda 3. L’atleta azzura ha chiuso lacon un punteggio di 318.75. Superata la svizzera Michelle Heimberg e l’atleta britannica Yasmin Harper. Elisa Pizzini, l’altra atleta britannica in, è arrivata solo decima. Il medagliere di questa competizione è dominato dall’Italia: in tutto le medaglie sono 55. Di queste 19 sono d’oro, 21 d’argento e 15 di bronzo. August 19, 2022 su Open Leggi anche:di, Paltrinieri è medaglia d’argento nei 1.500: «Sento di aver deluso il pubblico, ma oggi ero morto» Chi è Giorgio Minisini, «il ...

Coninews : Con l'oro della 4x100 misti maschile sono 35 le medaglie italiane del nuoto in vasca agli Europei di #Roma2022. Che… - poliziadistato : Campionati europei ???? di #nuoto #Roma2022 ultimo oro??di giornata per l'Italia ???? con la staffetta 4x100 misti uomin… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO TRAMPOLINO 3 METRI, ORO PER CHIARA PELLACANI: è la 56^ medaglia per l'Italia in questi Europei… - LaStampa : Europei di nuoto, oro Pellacani dal trampolino 3 metri - AlidaB71 : RT @GDF: Nella gara dei #tuffi dei Campionati Europei di #nuoto di #Roma, Chiara Pellacani delle #FiammeGialle è campionessa d'Europa nel… -