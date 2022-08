Europei di Nuoto, Chiara Pellacani fa cinquina: stavolta è oro nei tuffi dai tre metri (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma – Meraviglia Chiara Pellacani, giovanissima e Regina italiana dei tuffi. Erede di Tania Cagnotto e neanche ventenne. L’azzurra poco fa si è aggiudicata l’oro dal trampolino dei tre metri in questi Europei di Roma in cui l’atleta delle Fiamme Gialle conta già quattro medaglie personali (oro nel team event, bronzo nel metro e nel sincro misto con Matteo Santoro, argento nel sincro tre metri femminile con Elena Bertocchi). Si fa fatica evidentemente a tenere il conto dei successi dell’azzurra e degli azzurri che stanno dominando il torneo. La Pellacani, che studia e vive negli Stati Uniti da un anno circa, è stata premiata dalla sua concentrazione, determinazione e talento. E premiata anche da Paolo Barelli sul podio. E’ salita sul primo gradino sotto il cielo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma – Meraviglia, giovanissima e Regina italiana dei. Erede di Tania Cagnotto e neanche ventenne. L’azzurra poco fa si è aggiudicata l’oro dal trampolino dei trein questidi Roma in cui l’atleta delle Fiamme Gialle conta già quattro medaglie personali (oro nel team event, bronzo nel metro e nel sincro misto con Matteo Santoro, argento nel sincro trefemminile con Elena Bertocchi). Si fa fatica evidentemente a tenere il conto dei successi dell’azzurra e degli azzurri che stanno dominando il torneo. La, che studia e vive negli Stati Uniti da un anno circa, è stata premiata dalla sua concentrazione, determinazione e talento. E premiata anche da Paolo Barelli sul podio. E’ salita sul primo gradino sotto il cielo ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Coninews : Con l'oro della 4x100 misti maschile sono 35 le medaglie italiane del nuoto in vasca agli Europei di #Roma2022. Che… - poliziadistato : Campionati europei ???? di #nuoto #Roma2022 ultimo oro??di giornata per l'Italia ???? con la staffetta 4x100 misti uomin… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: Chiara Pellacani si aggiudica la medaglia d'oro nei 3m agli Europei 2022 di tuffi al Foro Italico di Roma. Argento per la sv… - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: Guarda l'ultimo tuffo della finale dal trampolino di 3 metri con il quale Chiara Pellacani conquista la medaglia d'oro agli Eu… -