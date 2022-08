Europei di Atletica, Tortu riporta l’Italia sul podio dopo Mennea: è bronzo nei 200 metri (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco – Tortu- Mennea. Il destino non si divide tra i due. E arriva per Filippo 44 anni dopo il Grande Pietro. Anche se il campione olimpico della 4×100 avrebbe voluto l’oro nei 200 metri e lo dice con convinzione ai microfoni di Raisport a margine della finale di Monaco, arriva una splendida medaglia di cui essere fieri. l’Italia torna sul podio agli Europei e lo fa grazie al talentissimo sardo che conquista il bronzo, rimontando di rabbia e mostrando velocità e classe in gara, e regala a se stesso il primo alloro continentale senior della carriera. Nel 1978 Mennea vinse l’oro agli Europei Indoor e nella stessa distanza, diventando negli anni la stella dell’Atletica italiana. Tortu è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco –. Il destino non si divide tra i due. E arriva per Filippo 44 anniil Grande Pietro. Anche se il campione olimpico della 4×100 avrebbe voluto l’oro nei 200e lo dice con convinzione ai microfoni di Raisport a margine della finale di Monaco, arriva una splendida medaglia di cui essere fieri.torna sulaglie lo fa grazie al talentissimo sardo che conquista il, rimontando di rabbia e mostrando velocità e classe in gara, e regala a se stesso il primo alloro continentale senior della carriera. Nel 1978vinse l’oro agliIndoor e nella stessa distanza, diventando negli anni la stella dell’italiana.è ...

