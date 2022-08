Europei di Atletica | Tamberi oro nell’alto

(Di venerdì 19 agosto 2022) Un'altra vittoria, un`altra notte magica per Gianmarcoche si laurea campione d'Europa nel salto in alto a Monaco di Baviera, unico in una serata bagnata a superare 2.30, secondo posto per il tedesco Potye, terzo posto per l`ucraino Protsenko che conquista un altro bronzo dopo quello mondiale.L`Italia con l`oro disale al quarto posto nel medagliere. Gli azzurri chiudono con altri tre ottimi risultati: il quarto di Arese nei 1500, il settimo di Battocletti nei 5000 e il decimo di Gerevini nell`Eptathlon. Oggi ci saranno Tortu e Kaddari in finale nei 200.

sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - ElisaGrande2 : Europei di atletica, Tamberi è medaglia d'oro nel salto in alto. Il volo del riscatto a 2.30 - Il Fatto Quotidiano… - rosamaria21_4 : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? di #atletica a Monaco di Baviera #GianmarcoTamberi si prende la corona ?? continentale del salto i… -

...45 Cittadella - Venezia 20:45 Parma - Cosenza 20:45 Perugia - Bari 20:45 Pisa - Genoa 20:45 Reggina - Südtirol Leggi anche Salto col brivido, Tamberi vola in finale ai Mondiali di: "Una ...Gianmarco Tamberi dopo l'oro olimpico la scorsa estate, ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in alto anche ai CampionatodiLeggera a Monaco di Baviera. Dopo la vittoria è esploso in tutta la sua esultanza che ha coinvolto anche la sua fidanzata e futura moglie Chiara ...Foto Francesca Grana/FIDAL. Un anno dopo, lo stesso sogno è realtà. Dopo la medaglia d’oro conquistata da Marcell Jacobs nei 100 metri, Gianmarco Tamberi si laurea campione d’Europa di salto in alto.Atletica Per il comasco arriva l’attestato del campione olimpico ed europeo. Stamattina è in pole per un posto nella batteria della staffetta veloce azzurra «Il fisico che ha può spingerlo nei 100 sot ...