Europei di Atletica | la Turchia fa ricorso | la 4×100 fuori dalla finale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco –, anzi no. Succede di tutto allamaschile aglidi Monaco di Baviera: un imprevisto che costringe a modificare il quartetto azzurro, poi l’illusione del passaggio del turno e la successiva beffa per mano della. Poco prima del via, durante il riscaldamento pre-gara, Marcell Jacobs deve rinunciare per un problema fisico e allora subentra Wanderson Polanco nella seconda frazione, in una mattinata fresca e piovosa. L’unico campione olimpico dellaa scendere in pista è Lorenzo Patta, che scatta dai blocchiscomoda prima corsia per lanciare l’altro sardo Polanco con un passaggio di testimone non fluido. Tocca quindi al ventenne siciliano Matteo Melluzzo e l’ultimo cambio con Chituru Ali è lungo, ma valido. Si trovano a rincorrere gli azzurri: ...