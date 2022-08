Europei di Atletica | conto alla rovescia verso Roma 2024

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - FebyTH : RT @Radio1Rai: #munich2022 Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco. L'olimpionico si è impos… - martinagargi : RT @Eurosport_IT: ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x4 ?????… -

Accolta la protesta turca per un danneggiamento. L'olimpionico e campione d'europa non aveva disputato la semifinale. Al momento non si conosce il motivo del suo ...Brutte notizie in casa Italia aglidia Monaco. La staffetta 4×100 infatti è stata beffata ed eliminata dalla finale da parte della Turchia che ha vinto il ricorso fatto per essere stata danneggiata nelle batterie. La ...Basta la misura di 1,87 a Elena Vallortigara per raggiungere la finale del salto in alto agli Europei di atletica a Monaco di Baviera. Sulla pedana bagnata dalla pioggia, l'azzurra, a un mese esatto d ...ATLETICA - 5° giorno di gare che sorride agli Azzurri. Vallortigara a caccia di una medaglia nel Salto in alto. Anche 4x100 femminile e 4x400 maschile in finale ...