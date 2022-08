Europei atletica, Turchia ripescata: Italia fuori da finale 4x100sl (Di venerdì 19 agosto 2022) caption id="attachment 307441" align="alignleft" width="150" Marcell Jacobs/captionGrande delusione per la staffetta 4x100 maschile campione olimpica a Tokyo: il quartetto azzurro infatti è stato escluso dalla finale degli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera dopo che inizialmente aveva strappato il pass per l'atto decisivo (pur senza tre quarti della staffetta d'oro un anno fa).La Turchia, precedentemente eliminata, ha fatto ricorso per un danneggiamento subito durante le batterie ai danni della Finlandia, ottenendo dalla giuria la ripetizione della prova in solitaria poi completata con il tempo di 38"98, quattro centesimi meglio rispetto a quanto fatto da Lorenzo Patta, Wanderson Polanco, Matteo Meluzzo e Chituru Ali, che avevano ottenuto l'ultimo crono di ripescaggio disponibile in 39"02, venendo così ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) caption id="attachment 307441" align="alignleft" width="150" Marcell Jacobs/captionGrande delusione per la staffetta 4x100 maschile campione olimpica a Tokyo: il quartetto azzurro infatti è stato escluso dalladeglidiin corso a Monaco di Baviera dopo che inizialmente aveva strappato il pass per l'atto decisivo (pur senza tre quarti della staffetta d'oro un anno fa).La, precedentemente eliminata, ha fatto ricorso per un danneggiamento subito durante le batterie ai danni della Finlandia, ottenendo dalla giuria la ripetizione della prova in solitaria poi completata con il tempo di 38"98, quattro centesimi meglio rispetto a quanto fatto da Lorenzo Patta, Wanderson Polanco, Matteo Meluzzo e Chituru Ali, che avevano ottenuto l'ultimo crono di ripescaggio disponibile in 39"02, venendo così ...

