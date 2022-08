Europei atletica 2022, Italia ingiustamente fuori dalla finale della 4×100: la Turchia fa ricorso, ricorre la batteria e elimina gli azzurri (Di venerdì 19 agosto 2022) Un’ingiustizia, una beffa senza precedenti: l’Italia è stata esclusa dalla finale della 4×100 agli Europei di atletica in corso a Monaco. Nemmeno il tempo di gioire per la qualificazione azzurra alla gara per l’oro nonostante le pesanti assenze di Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Fausto Desalu, che gli Italiani hanno dovuto fare i conti con una beffa ben maggiore. L’Italia è stata esclusa dalla gara per l’oro a causa del “ripescaggio” della Turchia. I turchi, infatti, hanno presentato ricorso alla giura per danneggiamento nel corso di un cambio durante la loro semifinale. Il Video referee ha accolto la loro richiesta permettendogli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Un’ingiustizia, una beffa senza precedenti: l’è stata esclusaaglidiin corso a Monaco. Nemmeno il tempo di gioire per la qualificazione azzurra alla gara per l’oro nonostante le pesanti assenze di Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Fausto Desalu, che glini hanno dovuto fare i conti con una beffa ben maggiore. L’è stata esclusagara per l’oro a causa del “ripescaggio”. I turchi, infatti, hanno presentatoalla giura per danneggiamento nel corso di un cambio durante la loro semi. Il Video referee ha accolto la loro richiesta permettendogli di ...

