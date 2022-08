Europei atletica 2022: bronzo per Tortu nei 200, doppia medaglia azzurra nei 3000 siepi (Di venerdì 19 agosto 2022) Questa sera, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, è andata in scena la quinta sessione serale degli Europei di atletica 2022. I primi verdetti di giornata sono stati quelli delle semifinali degli 800 metri uomini, con Simone Barontini tra i protagonisti. L’azzurro ha realizzato una grande gara, chiudendo in seconda posizione in 1:48:51 e di conseguenza centrando la qualificazione diretta alla finale. Successivamente è stato il turno dell’atto finale dei 1500 metri femminili, con le nostre azzurre Sabbatini e Cavalli. La gara è stata vinta dalla britannica Muir, davanti all’irlandese Mageean e alla polacca Ennaoui. Tra le azzurre nono posto per Gaia Sabbatini, mentre dodicesima posizione per Ludovica Cavalli. Tornando al maschile è stato poi il turno della finale dei 3000 siepi al maschile, con ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Questa sera, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, è andata in scena la quinta sessione serale deglidi. I primi verdetti di giornata sono stati quelli delle semifinali degli 800 metri uomini, con Simone Barontini tra i protagonisti. L’azzurro ha realizzato una grande gara, chiudendo in seconda posizione in 1:48:51 e di conseguenza centrando la qualificazione diretta alla finale. Successivamente è stato il turno dell’atto finale dei 1500 metri femminili, con le nostre azzurre Sabbatini e Cavalli. La gara è stata vinta dalla britannica Muir, davanti all’irlandese Mageean e alla polacca Ennaoui. Tra le azzurre nono posto per Gaia Sabbatini, mentre dodicesima posizione per Ludovica Cavalli. Tornando al maschile è stato poi il turno della finale deial maschile, con ...

